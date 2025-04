Confartigianato Savona celebra il Made in Italy con la “Tavola degli Artigiani”

Savona. La Giornata Nazionale del Made in Italy, istituita per celebrare la creatività, la qualità e il saper fare che contraddistinguono il nostro Paese — con un’attenzione speciale alle imprese artigiane, manifatturiere e culturali — si terrà il prossimo 15 aprile. Per l’occasione, Confartigianato Savona ha deciso di festeggiare con un allestimento interamente realizzato grazie al talento e alla maestria degli artigiani della provincia.

“La Giornata Nazionale del Made in Italy è, a tutti gli effetti, la festa dell’artigianato e delle imprese che sanno coniugare tradizione e creatività, trasformando passione e abilità in prodotti autentici e irripetibili. Rappresentano le mani operose della nostra economia, e abbiamo voluto raccontarle con un allestimento creato appositamente per questo evento”, spiega Fulvia Becco, direttore di Confartigianato Savona.

