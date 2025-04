Croce Rossa, inizia il nuovo corso per diventare volontari: il 28 aprile la serata di presentazione

Sono aperte le iscrizioni al nuovo corso per diventare volontari della Croce Rossa. La serata di presentazione si terrà lunedì 28 aprile alle ore 20.30 nell’area a mare di Ruffino, mentre la prima lezione è in programma per mercoledì 7 maggio: il corso di accesso è rivolto a tutti coloro che vogliono unirsi all’associazione per svolgere le numerose attività di assistenza ai più deboli, nella sede centrale della Spezia e in quelle di Muggiano, Fezzano, Santo Stefano e Calice al Cornoviglio.

Le lezioni si terranno in orario serale, per permettere anche a chi lavora di partecipare, per poi concludersi con un esame finale sugli argomenti trattati. Chi è interessato può registrarsi sul portale della Croce Rossa https://gaia.cri.it/ e successivamente inviare la richiesta di partecipazione al corso organizzato dal Comitato CRI della Spezia (sul sito www.crilaspezia.it è disponibile una guida).

