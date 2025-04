Il comitato per la dismissione immediata del rigassificatore di Panigaglia, ha chiesto al Prefetto della Provincia della Spezia, di partecipare alla conferenza stampa convocata presso la medesima Prefettura il prossimo 16 aprile. “La richiesta – sottolinea il portavoce Fabio Ratto – al fine di poter partecipare attivamente avendo il comitato riscontrate incongruenze in merito all’esercitazione tenutasi presso lo stabilimento di Panigaglia in data 09 aprile”.

