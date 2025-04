Il Parco delle Cinque Terre ha celebrato la Giornata del mare con un laboratorio “a misura di bambino”

Ieri, in occasione della Giornata del Mare, promossa dalla Lega Navale, dalla Capitaneria di Porto e dall’Ufficio Scolastico Regionale, l’Area Marina Protetta delle Cinque Terre, in collaborazione con l’Associazione Cinque Terre Academy, ha organizzato un laboratorio didattico rivolto alle classi primarie l’Istituto Comprensivo ISA 23 di Levanto, per celebrare un patrimonio fatto di biodiversità, tradizione e visione per il futuro.

L’Area Marina Protetta ha proposto un incontro educativo dal titolo evocativo: “Poveri ma belli”. Un’attività “a misura di bambino”, dedicata alla pesca sostenibile e stagionale, pensata per avvicinare le giovani generazioni, con un approccio coinvolgente e interattivo, alla conoscenza e al rispetto del mare, delle sue risorse, della sua biodiversità e dei mestieri che da sempre lo caratterizzano e lo presidiano.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com