Il WindFestival ha eletto Miss Andora: è l’universitaria Sara Berriolo

Andora. E’ Sara Berriolo, 23 anni, laureanda in Comunicazione Digitale, la nuova Miss Andora 2025. È’ stata eletta ieri sera nel corso della serata di apertura e benvenuto ai protagonisti del WindFestival che ha ospitato il Bikini Contest presentato da Arianna Vio e Luana Pellegrini, la vincitrice del 2023.

Sara sta studiando per lavorare nel mondo della comunicazione come Social Media Manager o nel mondo dell’editoria e giornalismo. Come nella tradizione di Miss Andora e del WindFestival, è una ragazza sportiva e attualmente pratica pilates.

» leggi tutto su www.ivg.it