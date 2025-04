Savona. È in arrivo la cometa di Pasqua, scoperta il 29 marzo e denominata C/2025 F2 SWAN è già osservabile con piccoli telescopi.

Come spiegato dall’Associazione Astrofili Orione, “sarà possibile rintracciarla nella costellazione di Andromeda la mattina fra le 5 e le 6 in direzione nord est fino a poco dopo Pasqua poi sarà praticamente invisibile per alcuni giorni perché si avvicina al Sole, passa al perielio il primo maggio, per poi ricomparire la sera nel mese di maggio”.

