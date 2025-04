Infortunio in alta quota, scialpinista sarzanese soccorso sul Monte Pelmo

Intervento del Suem nel primo pomeriggio ieri sul Monte Pelmo, nel cuore delle Dolomiti bellunesi, per prestare soccorso a uno scialpinista infortunato durante un’escursione in quota. L’uomo un 44enne residente a Sarzana, si trovava a circa 2.900 metri di altitudine quando ha riportato una probabile distorsione al ginocchio, che gli ha impedito di proseguire autonomamente. La zona, particolarmente impervia, ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso del Suem di Pieve di Cadore, che ha raggiunto tempestivamente l’area. Dopo le prime valutazioni sanitarie in loco, il ferito è stato imbarcato a bordo dell’elicottero e trasportato all’ospedale di Pieve di Cadore per ulteriori accertamenti e cure. Durante l’operazione è stato recuperato anche il compagno di escursione, rimasto illeso, che era con lui al momento dell’incidente. Entrambi sono stati tratti in salvo senza ulteriori complicazioni. Le buone condizioni meteorologiche hanno favorito il rapido esito dell’intervento, a conferma dell’elevato livello di prontezza e competenza delle squadre del Suem, impegnate quotidianamente nel garantire il soccorso in montagna anche nelle zone più isolate e difficili da raggiungere.

