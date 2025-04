Lavori alla fermata di Luni: sospeso il servizio viaggiatori dal 15 al 19 aprile

Rete Ferroviaria Italiana ha annunciato l’avvio di lavori di miglioramento dell’accessibilità nella fermata di Luni. Il cantiere sarà attivo da martedì 15 a sabato 19 aprile e interesserà entrambi i marciapiedi. Durante l’intera durata degli interventi, sarà sospeso il servizio viaggiatori nella fermata, al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni. RFI ha attivato una comunicazione audio dedicata nelle stazioni limitrofe per informare i passeggeri sulla modifica temporanea del servizio. L’intervento rientra in un più ampio piano di adeguamento delle infrastrutture ferroviarie volto a migliorare l’accessibilità per tutti i viaggiatori, in particolare per le persone con mobilità ridotta.

