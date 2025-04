Saranno circa 900 i sostenitori dello Spezia che domani seguiranno Lapadula e compagni a Mantova dove troveranno un Martelli completamente sold out. Gli aquilotti, che hanno acquistato quasi tutti i tagliandi disponibili, faranno sentire la loro voce e cercheranno di spingere la squadra nell’inseguimento al Pisa che oggi è tornato vittorioso dalla trasferta di Reggio Emilia. Intanto, in vista del prossimo impegno casalingo al Picco, la Curva Ferrovia ieri è andata sold out in poco più di due ore.

L’articolo Novecento aquilotti a Mantova, Curva Ferrovia sold out in due ore in vista del Cosenza proviene da Città della Spezia.

