Pallanuoto M/ La Rari Nantes Sori espugna il Milano in trasferta (4-9)

Dall’ufficio stampa della Rari Nantes Sori. Di Matteo Nania

La Rari Nantes Sori espugna la “Cozzi”: Metanopoli superata per 9-4. La prima rete del match porta la firma di Dani, ma Rezzano risponde sul finire del primo tempo. Nel secondo tempo i granata si tolgono di dosso la pressione di una gara importante in ottica play-off e segnano consecutivamente con Munk, Monari e Carrazza. Ciardi non ci sta e accorcia, ma Brambilla ristabilisce il vantaggio di tre reti. È una rete di Paggini a fissare il risultato sul 5-3 a metà partita.

