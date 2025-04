Parcheggia a Spezia usando il pass invalidi del padre e va allle Cinque Terre, rintracciato e sanzionato dalla Locale

Oggi pomeriggio una pattuglia della Polizia locale della Spezia è intervenuta presso uno stallo invalidi personalizzato di Via XX settembre che risultava indebitamente occupato. Il pass esposto sul veicolo risultava emesso dal Comune di Opera (Mi) e, tramite accertamenti svolti dalla centrale operativa del comando spezzino, con la collaborazione di quella del comune lombardo, è risultato che l’intestatario del pass era ricoverato in ospedale e che l’auto era in possesso del figlio, il quale aveva dunque abusato del pass. Successivi accertamenti, riferisce ancora la Locale, hanno chiarito che l’uomo, un 49enne lombardo, si era recato alle Cinque Terre per una gita di piacere. Raggiunto telefonicamente a Manarola, è stato invitato a presentarsi al comando di Viale Amendola, dove è stato sanzionato come previsto dal Codice della Strada. Il pass è stato posto sotto sequestro.

