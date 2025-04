Pd: “Istituire ricorrenza del 9 settembre nell’ottantesimo anniversario della Liberazione”

“Il 31.03.2025 il Gruppo Consiliare del PD ha depositato una mozione per l’istituzione della ricorrenza del 9 Settembre quale Giornata del Riscatto Nazionale e di inizio della Guerra di Liberazione Nazionale.

Nel Consiglio Comunale tenutosi in tale data, l’Amministrazione proponeva un emendamento al bilancio, per costruire un monumento a ricordo dell’affondamento della corazzata Roma, avvenuto il 9 Settembre del 1943, al largo dell’Asinara, e per commemorare il sacrificio di 1352 marinai italiani di cui 20 nostri concittadini. Il Gruppo Consiliare del PD con tutta l’opposizione, condividendo ed apprezzando l’iniziativa dell’Amministrazione, votava a favore. L’atto compiuto dalla squadra navale che, il 9 settembre 1943, al comando dall’Ammiraglio Bergamini scelse l’obbedienza e l’estremo sacrificio pur di non arrendersi alle forze di occupazione naziste rappresenta l’evento più significativo dei vari episodi che hanno contraddistinto l’impegno della nostra Marina nella lotta al Nazifascismo.

La celebrazione di tale data, rappresenta anche la valorizzazione ed il riconoscimento del sacrificio di tutti i militari italiani che sui vari fronti di guerra, a seguito dell’armistizio, scelsero la parte giusta della storia, partecipando alla Guerra di Liberazione Nazionale contro l’occupante nazista ed il regime fantoccio di Salò, opponendosi attivamente con le armi e con la resistenza passiva quali internati militari italiani (IMI) nei campi di concentramento tedeschi, preferendo in stragrande maggioranza la prigionia, all’arruolamento nelle file dei collaborazionisti repubblichini”.

“L’istituzione della ricorrenza del 9 settembre, nell’80° anniversario della Liberazione – spiegano i consiglieri Dem in vista della prossima seduta del Consiglio – rafforzerebbe altresì il legame che unisce la nostra città alla Marina Militare In una situazione geopolitica come l’attuale, diventa fondamentale ribadire i valori di Libertà e Democrazia e Pace che traggono la loro origine dal sacrificio di tanti nostri concittadini, militari e civili, da cui è nata la Costituzione democratica ed antifascista”.

