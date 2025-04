Portofino invasa dalle Porsche targate Como

Invasione di auto sportive a Portofino, con la trasferta nel Tigullio del Porsche Club Lario. Questa mattina ben 31 auto di grossa cilindrata del marchio tedesco, provenienti non solo dalla provincia di Como, hanno raggiunto il Borgo. “Bellissima giornata sul mare, per noi che siamo abituati al lago – afferma l’organizzatore della trasferta Giovanni Battista Facchini – Molti di noi non erano mai stati a Portofino. Purtroppo non abbiamo avuto il tempo di arrivare fino al Faro”.

Dopo il raduno in piazzetta per l’immancabile foto di gruppo, la comitiva ha proseguito per la visita: prima alla chiesa di San Giorgio, con il piccolo cimitero, poi al Castello Brown. “Una location stupenda – ha detto il presidente Mauro Invernizzi – con una vista mozzafiato”.

