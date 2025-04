Prato Spilla: l’antica stagione sciistica rinasce per l’estate e punta alla destagionalizzazione

Prato Spilla punta a destagionalizzare e diventare una località turistica con attività per tutto l’anno. La zona è storicamente amatissima dagli spezzini ed è già al centro di una serie di iniziative per il ripristino e la valorizzazione di Prato Spilla, con l’obiettivo di rendere l’ex stazione sciistica delle alte terre del Cedra e dell’Enza nuovamente operativa in tutte le stagioni, rivolgendosi agli appassionati di sport e natura.

In un recente incontro, i rappresentanti della Provincia di Parma e del Comune di Monchio delle Corti hanno esaminato la situazione della stazione, rilevante punto di riferimento per il turismo dell’area del Lagastrello, la cui attività è stata interrotta il 1° luglio scorso. Durante l’incontro, il consigliere comunale Mattia Ricci ha presentato una lettera, approvata all’unanimità dal Consiglio comunale di Monchio, che sollecita la riapertura e il rilancio di Prato Spilla. Le autorità competenti hanno espresso l’intenzione di procedere con la riattivazione della stazione entro la stagione estiva.

Entro la fine del mese di aprile sarà pubblicato il bando con il quale si potrà procedere all’assegnazione della gestione per la stazione turistica di Prato Spilla”.

