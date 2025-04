Premiati altri cinque atleti del Gran Galà dello Sport

Si è tenuta questa mattina a Palazzo Civico la premiazione dei cinque atleti che per impegni agonistici o familiari non hanno potuto prendere parte alla terza edizione del Gran Galà dello sport svoltasi il 13 dicembre scorso. Un evento dedicato allo sport durante il quale l’Amministrazione Peracchini ha premiato le atlete, gli atleti, le società sportive e le associazioni che si sono distinte per i meriti sportivi e per le attività sociali svolte nel corso del 2024. Le premiazioni sono state consegnate dal Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini e dall’assessore allo sport Alberto Giarelli.

Gli atleti premiati sono della società sportiva Judo Insieme La Spezia

GHIDONI Thomas Settimo ai campionati d’ Europa cadetti 2024, nono ai campionati del mondo

cadetti 2024, terzo al Gran premio Italia cadetti di Policoro 2024, primo al Gran Premio cadetti

Italia Alpe Adria 2025 , attualmente primo nella ranking list italiana e diciottesimo in quella

mondiale.

INGROSSO Manuel, terzo ai campionati italiani A2 2024 di Olbia, primo ai campionati regionali

2024, terzo al Gran Premio esordienti Italia Piemonte 2025

ROVAGNA CHIARA prima al Gran premio esordienti di Taranto 2024, seconda al Gran Premio

esordienti di Brescia 2024, seconda ai campionati regionali 2024, seconda al gran premio

esordienti Italia Piemonte 2025

VITELLI ELIA terzo al Gran premio Italia esordienti Italia Brescia 2024, primo ai campionati

regionali 2024 e terzo al gran premio Italia esordienti Italia Piemonte 2025

MAKNI ISSAM terzo al gran premio Italia esordienti 2024, terzo al gran premio esordienti Brescia

2024.

Tutti gli atleti e le relative competizioni fanno parte della Fijlkam, Federazione italiana Judo Lotta

Karate Arti Marziali.

