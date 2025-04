Recco: la ballerina buongustaia che apprezza la tradizionale farinata

Tra in clienti di Antonio Picasso, “Focaccia d’autore” in via Assereto a Recco, c’è una ballerina che si presenta puntuale al banco ogni mattina. Senza mai superare gli spazi consentiti. Incurante degli altri clienti, non fa la coda ma la muove, caratteristica della sua specie. Il titolare sa perfettamente cosa desidera: farinata. Rifiuta, infatti, ogni altro prodotto: focaccia di svariate qualità; pizza; dolci. Quando ha mangiato con gusto e a sufficienza il suo prodotto preferito, la ballerina se ne vola via. Arrivederci a domani.

