Residenti delle Cinque Terre e possessori della card entrano gratis alla mostra “Morandi e Fontana, invisibile e infinito”

La mostra “Morandi e Fontana, invisibile e infinito” conta più di sessanta opere di due inarrivabili maestri del Novecento. L’inaugurazione è prevista per la giornata di oggi e la mostra resterà visitabile fino al 14 settembre. In particolare, per attirare turisti e visitatori dappertutto anche in una logica di condivisione sul territorio, il Parco nazionale delle Cinque Terre ha stipulato un accordo con gli organizzatori, Comune della Spezia e Fondazione Carispezia, inserendo la gratuità per tutti i residenti delle Cinque Terre e possessori della Cinque Terre Card.

La mostra “Morandi e Fontana. Invisibile e Infinito”, dedicata a due grandi interpreti dell’arte italiana del Novecento, per la prima volta insieme in un confronto diretto. Le opere di entrambi gli artisti in passato sono state protagoniste di importanti collettive dedicate all’arte d’avanguardia in Italia, ma mai era accaduto di assistere a un confronto così diretto. L’accostamento proposto invita il visitatore a guardare le loro opere con occhio nuovo, non solo mettendo a fuoco le composizioni, le geometrie, i volumi e l’armonia dei colori, ma comprendendo il valore degli spazi così da coglierne l’enigma. Una mostra che vuole aggiungere un tassello inedito alla comprensione di Morandi e Fontana, due maestri ormai riconosciuti a livello internazionale.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com