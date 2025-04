Rimossa la discarica a cielo aperto fra Marinella e Luni

È stata ripulita nel primo pomeriggio la vasta area a bordo strada su via Marinella che da qualche tempo era diventata una discarica a cielo aperto a poche centinaia di metri dall’abitato della frazione di Sarzana. Dopo le ripetute segnalazioni dei residenti infatti la ditta incaricata dal Comune ha impiegato circa due ore per ripulire l’area da decine di sacchi neri e altri detriti abbandonati dagli incivili seriali che hanno sempre nel mirino la strada che collega Marinella a Luni. Un tratto dove ora potrebbero essere installate apposite telecamere per immortalare chi abbandona i rifiuti.

