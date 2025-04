Rinviata causa maltempo l’iniziativa Unicef prevista a Sarzana

La manifestazione legata alla “Giornata mondiale per l’infanzia e l’adolescenza” con il Patrocinio e il contributo del Comune di Sarzana e la partecipazione di Comitato provinciale della Spezia per l’Unicef, Associazione nazionale vigili del Fuoco, Protezione civile Sarzana, Pubblica Assistenza Misericordia Olmo, ISA13, prevista per domenica 13 aprile dalle ore 14 in piazza Matteotti a Sarzana, è rinviata a causa da destinarsi a causa del maltempo.

L’articolo Il Comitato per la dismissione del rigassificatore chiede di partecipare all’incontro in Prefettura proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com