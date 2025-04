Sampdoria, Evani e il primo mattone: “Più contento per i tifosi che per me, oggi cominciato coi concetti e finito di carattere”

Genova. “Mentre arrivavamo allo stadio ho detto ai ragazzi: ‘mi sono emozionato io, come potete non esserlo voi e come non possiamo non restituire questo affetto e siamo riusciti a dare questa gioia”. Sono le prime parole di Chicco Evani in sala stampa dopo la vittoria della sua Sampdoria contro il Cittadella. Una vittoria sporca per come è maturata, un gol che ha rotto una partita in cui le occasioni non sono state tante ed Evani conferma: “Questi ragazzi possono fare molto meglio, oggi hanno cominciato con i concetti e finito di carattere, poi abbiamo avuto anche problemi fisici, qualcuno con i crampi, qualcuno che non ne aveva più. C’è stato lo spirito di sacrificio che avevamo chiesto”. Il primo mattone è stato posto e il mister conferma di essere rimasto sorpreso per come i suoi ragazzi hanno recepito le richieste tattiche e siano stati ordinati sulla linea difensiva.

Il cambio di modulo con la difesa a quattro è stato un buon punto di partenza, anche se Coda, punta centrale di questo 4-3-3, ha fatto fatica: “Questo modulo è il nostro credo, siamo partiti tre giorni fa e non potevo chiedere qualcosa di più. Massimo ha avuto qualche difficoltà , ma lui è comunque un attaccante di grande valore ed esperienza. Niang già il fatto che abbia dato disponibilità di essere della gara è stato importante. Lui come qualità è di categoria superiore”.

