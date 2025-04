‘Santa’: domenica delle palme, l’arte di intrecciarle a Sant’Erasmo

Artigiane della Confraternita di Sant’Erasmo al lavoro, per garantire a tutti i fedeli un elemento fondamentale da portare con sé alla messa di domenica 13 aprile, l’ultima domenica prima di Pasqua: le tradizionali palme intrecciate, con i rametti di olivo che simboleggiano la pace.

Le signore della confraternita, famose per la loro abilità nella confezione di queste palme, negli ultimi giorni si sono riunite nella sede della Confraternita, adiacente all’Oratorio di Sant’Erasmo, e hanno confezionato centinaia di palme da benedire. Le palme sono state donate alla Comunità, in cambio di un’offerta libera di ciascun fedele: il ricavato sarà utilizzato integralmente per manutenzione dell’oratorio e per le attività della Confraternita di cui è priore Andrea Delpino.

