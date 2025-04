“Accogliamo il mistero della morte e risurrezione di Gesù nella concretezza della nostra vita”

Nel mattino di Pasqua alle donne recatesi al Sepolcro viene rivolta una domanda «Perché cercate tra i morti colui che è vivo ?». Queste parole risuonano anche per noi. Come credenti accogliamo il mistero della morte e risurrezione del Signore Gesù ma, nella concretezza della nostra vita, frastornati e distratti da mille altre cose, intimoriti da ciò che accade nel mondo, l’annuncio della Pasqua corre il rischio di essere vissuto come un ricordo del passato oppure ridotto a qualche buona azione, appiattendolo sull’orizzonte del “qui e ora”.

Con la sua risurrezione il Signore, vincitore del peccato e della morte, apre di fronte a noi la dimensione di un’eternità nuova. Risorgendo porta l’umanità alla sua pienezza. Egli non ci ha lasciato semplicemente un messaggio di consolazione o un esempio di vita, ma con la sua morte e risurrezione ha realizzato nella pienezza il progetto per cui Dio ha creato l’uomo, pensandolo a Sua immagine e offrendo a tutto il genere umano il dono della salvezza.

