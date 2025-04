Acqua, l’unica certezza è che costerà di più. Peracchini e Provincia nel mirino delle opposizioni

Gli aumenti delle tariffe idriche ritornano protagonisti della scena politica spezzina. Il contenzioso tra la Provincia e Acam Acque di fronte ai giudici del Tar, infatti, ha assistito nei giorni scorsi a una battaglia di interpretazioni degli atti e dei provvedimenti, tanto che l’ente di Via Veneto aveva dapprima annunciato il ritiro del ricorso da parte dell’azienda, salvo poi, il giorno seguente, essersi trovata a dover fare un passo indietro e specificare che l’istanza di annullamento aveva riguardato la richiesta di sospensiva. Il ricorso, pertanto, è ancora in piedi e i giudici potrebbero comunque fissare l’udienza di merito rispetto al ricorso col quale Acam Acque chiede l’annullamento della delibera del consiglio provinciale che ha tagliato dal 10 al 4 per cento l’aumento delle tariffe idriche spezzine, a differenza di quanto stabilito da Arera.

