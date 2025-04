Dall’ufficio stampa Teatro Sociale di Camogli

La Passione che si celebra a Pasqua può essere un’occasione per riflettere sulla passione in generale? La sfida di Točnadanza, una delle più raffinate compagnie di danza italiane, è rispondere a questa domanda con “Stabat Passio”, un balletto che declina la passione in tutte le sue forme.

