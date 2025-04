Chiavari, Grillo (Impegno Comune): “70mila euro di soldi pubblici buttati per un evento senza pubblico e anima”

Chiavari. “Settantamila euro di denaro pubblico spesi per una manifestazione che, numeri alla mano, non ha coinvolto la città e non ha lasciato il minimo segno tangibile se non un buco nelle casse comunali e tante domande senza risposta. Il Forum Giannini, presentato come un momento di cultura e aggregazione, si è rivelato in realtà un triste esempio di spreco e autoreferenzialità. Agli eventi in programma, esclusi gli studenti coinvolti più per dovere che per reale interesse, hanno partecipato in media tra le 10 e le 20 persone. Un flop che non ha trovato giustificazione neppure nella serata clou, quella con la presenza del viceministro Edoardo Rixi, quando contando politici, amministratori e addetti ai lavori si è raggiunta a malapena la trentina di presenze”.

A scriverlo in una nota stampa Davide Grillo di Impegno Comune, dove critica aspramente il Forum Giannini di Chiavari: “Sono numeri che gridano vendetta, soprattutto se confrontati con le alternative concrete che quei soldi avrebbero potuto rappresentare per una comunità come quella di Chiavari. Con settantamila euro si potevano dare risposte vere a problemi veri: aiutare le giovani coppie in difficoltà con l’affitto, sostenere i commercianti che ogni giorno lottano per tenere aperto, finanziare progetti scolastici per i ragazzi o aiutare le associazioni del territorio. Invece no, quei soldi sono finiti in un evento che non ha portato nulla alla città, se non l’amaro in bocca di chi si chiede, giustamente, a chi sia veramente servito questo forum”

