Chiavari: “No alla riapertura al traffico dell’asse viario Via Entella-Piazza San Giacomo

Dal Comitato Ztl Chiavari: Rosanna Tanfani (Presidente); Raimondo Sanguineti (Vicepresidente); Olga Bacigalupo; Monica Balbiano; Ilaria Barozzi; Giuliana Raggi; Franca Risso; Valerio Rosso

Il Comitato ZTL: “No alla riapertura al traffico. La sicurezza e il centro storico vengono prima di tutto”. Il Comitato ZTL di Chiavari esprime la propria ferma contrarietà all’ipotesi dell’Amministrazione Comunale di riaprire al traffico veicolare per tutti i cittadini residenti di Chiavari, l’asse viario che da Via Entella conduce a Piazza S. Giacomo di Rupinaro, compresa Piazza Matteotti.

Qualora tale ipotesi si concretizzasse, il Comitato si riterrà insoddisfatto e preoccupato per le gravi conseguenze in termini di sicurezza, vivibilità e qualità dell’ambiente urbano. La riapertura al traffico privato rischia di aggravare ulteriormente la situazione, anche alla luce dell’imminente attivazione dei nuovi servizi ASL4 in via Ghio: strada con careggiata stretta, senza marciapiedi e attualmente transitata nei due sensi di marcia senza alcun controllo sulla velocità e sulla sosta selvaggia.

Durante la recente chiusura temporanea al traffico per lavori di cantiere in piazza Verdi e Piazza Matteotti, oltre 2.000 cittadini – residenti di tutta Chiavari, lavoratori del polo ospedaliero e degli istituti scolastici, genitori, utenti Asl 4 e del parcheggio di via Ghio, commercianti, ristoratori, professionisti, imprenditori – hanno manifestato il proprio

apprezzamento firmando per una città più vivibile, sicura e orientata al futuro. È evidente, dunque, una volontà diffusa di proteggere e valorizzare il centro storico di Chiavari, restituendolo alle persone e non alle auto.

Non si deve tornare indietro!

Ringraziamo chi ha firmato e assicuriamo tutti coloro che condividono il nostro progetto che il Comitato proseguirà nella raccolta delle firme e nell’attività propositiva nei confronti dell’Amministrazione Comunale, che nella persona del Sindaco, Avv. Federico Messuti si è dimostrata disponibile al dialogo.

