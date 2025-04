Cimiteri, Brusoni (Lega): “in vista della Pasqua avanti con sfalci e manutenzioni”

Genova. “Restituire dignità, sicurezza e decoro ai cimiteri di Genova è una priorità che abbiamo portato avanti con determinazione e concretezza. Abbiamo agito su più livelli attraverso il Programma Triennale dei Lavori Pubblici, l’Accordo Quadro Cimiteri, la manutenzione in regia diretta e gli appalti mirati. Abbiamo investito oltre 2 milioni di euro nel Cimitero Monumentale di Staglieno tra consolidamenti, impermeabilizzazioni, nuove coperture e monitoraggi strutturali”.

Lo dice in una nota l’Assessore ai Servizi Cimiteriali del comune di Genova, Marta Brusoni (Lega). “Proprio a Staglieno, con un programma di valorizzazione storico-artistica, abbiamo restaurato 20 opere monumentali, organizzato visite guidate, eventi culturali e aderito alla rete europea ASCE (Association of Significant Cemeteries of Europe). A Sampierdarena (Angeli e Castagna), abbiamo fatto lavori di restauro conservativo, bonifiche e messa in sicurezza per 1,2 milioni di euro. Nel Cimitero della Biacca sono in corso opere da 1,58 milioni di euro per nuovi loculi e consolidamento. Circa 700.000 euro l’anno sono stati stanziati per l’Accordo Quadro Cimiteri, con interventi capillari in tutta la città e altri 300.000 euro annui per la cura del verde ad alto fusto in collaborazione con ASTER”.

