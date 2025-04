D’Angelo: “Il rosso a Bertola? In Italia sta cambiando la forma del calcio”

“Il Mantova dopo l’espulsione ha meritato il pareggio, precedentemente non era stato molto produttivo, mentre noi sì. Abbiamo sofferto perché hanno messo gente brevilinea e non si preoccupavano più di difendere. L’avevamo portata a casa, poi abbiamo preso gol al 94′ e anche lì qualcosa ci sarebbe da dire sulla punizione. Fossimo rimasti undici contro undici penso non avremmo avuto problemi a portare a casa una vittoria. È stata simile all’andata, anche noi avevamo prodotto molto e pareggiato alla fine”. Analizza così Luca D’Angelo il pareggio dello Spezia contro il Mantova, un 2-2 che fa male per il modo in cui è arrivato, con la beffa finale proprio nel recupero.

Una pari su cui ha sicuramente inciso l’espulsione di Bertola, che D’Angelo commenta così: “Credo si stia cambiando la forma del calcio in Italia. A regolamento il fallo di Bertola è rosso, perché il piede è a martello, ma per me la regola è completamente errata. È uno sport fisico, lui va a contrasto, senza neanche scivolare. Da regolamento è rosso”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com