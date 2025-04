Ferrovia a monte tra Finale e Andora: sogni di sviluppo e incubi ambientali. Opera al via a fine 2026?

Provincia. Non succede, ma se succede? Se succede il ponente savonese si prepara a cambiare volto – e abitudini – per sempre (nel bene o nel male lo lasciamo decidere a voi). Da decenni si parla del raddoppio e spostamento a monte della ferrovia tra Finale Ligure e Andora. Un progetto che, ciclicamente, riemerge nel dibattito pubblico, salvo poi svanire nel nulla a causa della mancanza di fondi.

Eppure, forse, qualcosa sta per cambiare. Il progetto potrebbe partire entro la fine del 2026. I segnali arrivano da più parti. Lo stesso governatore Marco Bucci, in una recente dichiarazione rilasciata ai microfoni della Rai, ha fatto sapere che tra novembre e dicembre 2025 Rfi finirà lo studio per il progetto definitivo. Il sindaco di Imperia, Claudio Scajola, poche settimane fa ha scritto una lettera al governo, allo stesso Bucci, oltre che a Rfi, per richiedere un intervento risolutivo della viabilità nel ponente ligure, facendo leva proprio sullo stallo della Finale-Andora.

» leggi tutto su www.ivg.it