Giornata piovosa sul Centro – Levante

Fin dalla notte cielo coperto con precipitazioni diffuse prevalentemente di debole intensità. Nel pomeriggio precipitazioni in temporanea pausa sul Ponente con effimere schiarite, in intensificazione sul Levante. In serata le precipitazioni insisteranno in particolare sul Levante e saranno a carattere sparso sul Centro-Ponente: così la previsione di Arpal.

VENTI: tra deboli e moderati dai quadranti settentrionali sul Centro-Ponente con locali rinforzi sui capi dell’Imperiese, orientali sul Levante con rinforzi da Sud-Est sullo spezzino

