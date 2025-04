Nervi, M5s all’attacco: “Non ci pieghiamo alla visione affaristica della città. Pronti a riprenderci gli spazi”

Genova. “La risposta dei cittadini ieri sera ci dice che siamo sulla strada giusta: Nervi vuole alzare la testa e dire chiaramente cosa non ha funzionato nel Municipio IX Levante”. Così, i candidati comunali del M5S Marco Mes e Alessandro Pierandrei commentando l’evento che si è tenuto ieri sera alla SOMS di via Donato Somma con la candidata sindaca Silvia Salis. All’evento, organizzato dal M5S Genova e preceduto da un giro con tutta la coalizione per incontrare i cittadini della delegazione, sono intervenuti anche il deputato e referente regionale del M5S Liguria Roberto Traversi e la capolista del M5S alle Comunali genovesi del 25 e 26 maggio Tiziana Beghin.

“L’elenco delle cose non fatte o fatte male, con l’aggravante dei progetti tenuti nascosti per evitare contestazioni, è lungo – ha dichiarato Mes -. Porticciolo di Nervi? È uno dei tanti esempi di scempio di soldi pubblici senza che l’area sia fruibile tutto l’anno come avevano promesso: per 9 mesi, i gradoni sono invasi dalla Posidonia e rimuoverla costa circa 185mila l’anno. Il tutto con l’aggravante di non avere più una piscina comunale, sacrificata per la visione distorta della destra. Area Campostano? A oggi, nonostante cittadini e attivisti continuino a chiedere quali siano le reali intenzioni della civica amministrazione, sul progetto insiste un totale silenzio e una preoccupante oscurità. Non ci meraviglieremmo se in quell’area volessero autorizzare l’ennesimo supermercato”.

