Parco delle dune, Maresca: “Quello a Pra’ è solo l’inizio della grande passeggiata tra Pegli e Voltri”

Genova. L’Assessore al porto Franesco Maresca dopo l’inaugurazione del grande parco delle dune di Pra’ chiarisce rilancia e prometto di proseguie “la passeggiata delle dune sia verso Pegli che verso Voltri in modo da creare un litorale continuo. Il Parco delle dune è stato un grande successo ma non ci fermiamo qua, se eletto il prossimo obiettivo sarà unire con una passeggiata le dune a levante verso Pegli e a ponente verso Voltri in modo da creare una passeggiata continua”.

L’assessore chiarisce anche che ha già interloquito con gli enti competenti come Regione e Porto per il progetto. “Abbiamo già fatto delle bozze di progettazione e il primo passo sarà creare un ulteriore ponte che colleghi il Parco delle Dune alla città in modo da rendere più agevole l’ingresso nel parco anche nella parte più a levante. Gli step successivi saranno il prolungamento verso Pegli con un percorso sul mare eccezionale e il collegamento verso Voltri”.

