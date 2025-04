Paura a Fossitermi, incendio in un appartamento in Via Fiume. Decine di persone si riversano in strada

Un incendio all’interno di un appartamento di un palazzo di Via Fiume, all’altezza di Piazzale Boito, ha seminato il panico nel quartiere di Fossitermi durante la serata.

Le fiamme sono divampate poco dopo le 21 all’interno di un’abitazione al secondo piano dell’edificio e immediatamente sono partite le telefonate per chiedere l’intervento dei Vigili del fuoco, giunti sul posto con due autopompe.

Lo stabile è stato evacuato e decine di persone si sono riversate in strada dove sono rimaste col naso all’insù in attesa che i vigili del fuoco portassero a termine il loro intervento, mentre una persona è stata affidata a causa del fumo respirato alle cure del personale della Croce rossa, giunta sul posto con un’ambulanza. Per quasi un’ora il traffico è stato interrotto con l’impiego di una pattuglia della Polizia locale e una della Polizia di Stato, poi la situazione è ritornata gradualmente alla normalità, mentre i vigili del fuoco portavano a termine la bonifica dell’appartamento.

