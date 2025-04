BAIA ALASSIO 1 (7′ Di Mari) – 0 IMPERIESE

7′ Attacca la Baia Alassio, cross dentro per Hamati che stoppa il pallone con il tacco e scatta in area, ma viene messo giù! Sarà calcio di rigore. Sul dischetto va Di Mari, rincorsa lenta e botta potente alla destra del portiere! Gran rigore di Di Mari che torna dall’espulsione e si rende subito decisivo! Baia in vantaggio.

