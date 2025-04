“Primavera nelle Foglie”, a Fivizzano tre giorni di spettacoli e laboratori tra circo contemporaneo e teatro di strada

Dal 19 al 21 aprile a Fivizzano si terrà “Primavera nelle Foglie”, rassegna di spettacoli e laboratori che spazia dal circo contemporaneo al teatro di strada. Un progetto di Teatro nelle Foglie, cooperativa di artisti di respiro internazionale, con sede a Fivizzano, che si dedica al circo contemporaneo e al teatro fisico. La rassegna ha il patrocinio del Comune fivizzanese e il sostegno di Ministero della Cultura e Regione Toscana. “Primavera nelle Foglie” nasce dal desiderio degli artisti Marta, Elena e Nicolas – nati rispettivamente a Genova, Pordenone e Buenos Aires, ma che hanno scelto la Lunigiana come dimora – di portare a casa per un breve periodo gli spettacoli con i quali durante l’anno girano l’Italia e l’Europa. Già montato da qualche giorno in Piazza De Gasperi il loro elegante teatro-tenda in stile retrò, che in queste settimane sta ospitando le prove della compagnia e attività per le scuole del territorio.

La rassegna (QUI il programma integrale sul sito di Teatro nelle Foglie) inizierà il 19 aprile alle 16:00 con il primo laboratorio di giocoleria per bambini e con i giochi in legno e proseguirà con “Storia di un raccoglitore di pensieri”, spettacolo in lavorazione di e con Chiara Pontiggia che intreccia teatro fisico, teatro di parola e acrodanza, e continuerà alle 18:00 con l’anteprima dello spettacolo “Interno Notte” (versione conclusiva dello spettacolo “Insomnia” presentato l’anno scorso come work in progress), pièce dal forte impatto visuale ed emozionale in cui la leggerezza dissacrante del clown protagonista trasporta il pubblico in una notte eterna tra sogno e realtà, e con una scenografia dinamica che diventa anch’essa protagonista della narrazione silenziosa.

