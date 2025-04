Rapallo Pallanuoto, un cammino straordinario verso i playoff scudetto

Rapallo. Il Rapallo Pallanuoto chiude la regular season e con una vittoria sofferta ma decisiva sulla Brizz Nuoto di Acireale, imponendosi per 12 a 11 alla Scuderi. I tre punti conquistati sono fondamentali per confermare l’ottimo terzo posto in classifica con 41 punti, alle spalle della SIS Roma con 42 punti e dell’Ekipe Orizzonte Catania, leader con 46 punti.

Questo piazzamento prestigioso che inorgoglisce la società ligure, garantisce l’accesso ai playoff scudetto. Nei quarti di finale, il Rapallo affronterà il Bogliasco nel più classico dei derby.

