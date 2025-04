Salvatore Esposito: “Finché c’è la matematica noi ci crediamo. Ma siamo amareggiati”

“Siamo amareggiati”. Non ci gira intorno Salvatore Esposito, che commenta con rammarico il pareggio dello Spezia contro il Mantova, arrivato proprio nel recupero dopo essere stati sopra di due reti. “Una squadra come la nostra se va in vantaggio 2-0 non può permettersi di farsi riprendere, anche se sotto di un uomo, dato che abbiamo dimostrato che quando accadono inceppi come un’espulsione non ci deve condizionare. Ho visto i miei compagni stremati a fine partita, abbiamo lasciato tutto sul campo”, racconta il centrocampista. “Quando giochi mezz’ora con un uomo in meno, contro una squadra organizzata e che palleggia bene, è normale che ti abbassi e hai un calo. Non ci sono stati né cali mentali né fisici, ho visto gente che all’ultimo minuto ancora sprintava per difendere il risultato”.

Una posizione inedita oggi per Salvatore, un po’ più vicino alla porta, e autore di un gol e un assist: “Il ruolo di oggi mi piace tanto, fa sì che possa mettere le mie qualità a disposizione della squadra. Qualsiasi ruolo mi si chiede lo faccio con grande veemenza e determinazione”.

