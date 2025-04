Seconda Categoria. Rocchettese – Nolese LIVE: il match raccontato in diretta

ROCCHETTESE – NOLESE (-)

In questa domenica nuvolosa, si affronteranno, presso l’impianto sportivo Stefano Marchisio, Rocchettese e Nolese. Le due squadre si trovano rispettivamente in quarta e 11esima posizione. La squadra di casa arriva da una serie di 4 sconfitte consecutive; oggi i ragazzi guidati da mister Chiola dovranno tentare di reagire e interrompere la striscia di risultati negativi. Impresa difficoltosa a causa degli ospiti momentaneamente in gioco per il passaggio di categoria. La Nolese, di mister Cavaliere, è reduce da una sconfitta subita in trasferta contro il Murialdo. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 16:00 e il match verrà diretto dal signor Grisolia Giuseppe.

