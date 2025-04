Trasport pubblico, Piciocchi: “Prolungheremo la metropolitana fino a San Martino e Fiumara”

Genova. “Tra lavori già avviati e progetti in corso, per la metropolitana apriremo le nuove fermate e stazioni della metropolitana di Genova a San Fruttuoso, Canepari, Pallavicini e Corvetto per poi proseguire con le fermate a San Martino e alla Fiumara”

Questo è l’obiettivo che il sindaco facente funzioni e candidato primo cittadino per il centrodestra Pietro Piciocchi ha indicato oggi all’interno di una comunicato stampa dove vengono ripresi gli impegni per il trasporto pubblico. “Occorre muoversi in diverse direzioni senza cadere nella trappola di chi, criticando per partito preso, cancella le prospettive e le sostituisce con l’incertezza del ‘no’ a prescindere”.

