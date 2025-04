Aspettando Euroflora, incontro con Marco Corzetto e Valentina Bove: “La Natura si fa spazio”

Genova. L’Associazione 50&Più Liguria dà il suo benvenuto a Euroflora, la più importante fiera florovivaistica italiana, con “Aspettando Euroflora 2025. Il verde cura dell’anima”, in programma giovedì 17 aprile 2025, ore 15, al Circolo Unificato dell’Esercito di Genova (via S. Vincenzo 68). I protagonisti dell’incontro sono Marco Corzetto, docente all’Istituto agrario “B. Marsano”, e Valentina Bove, presidente dell’Associazione Apigenova. Saranno loro a spiegare cosa accade quando “La natura si fa spazio”, come recita il sottotitolo, e come vivere con vantaggio il rapporto con la natura, necessario e benefico all’equilibrio umano e globale. L’iniziativa inaugura la partecipazione di 50&Più Liguria alla 13ª edizione di Euroflora, in programma negli spazi del Waterfront di Levante a Genova, dal 24 aprile al 4 maggio 2025. L’Associazione sarà presente con uno stand, allestito dalla Floricoltura Vivai Michelini nel Padiglione Jean Nouvel.

In attesa di osservare lo stupefacente spettacolo di colori offerto dalle composizioni create dai maestri in arte floreale negli spazi dell’ex Fiera del Mare, Marco Corzetto intratterrà il pubblico con un racconto sul verde cura dell’anima. Il suo intervento passa dai consigli sulle piante da tenere in casa, nei terrazzi e anche negli spazi minimi dei davanzali, all’analisi delle nuove patologie da cui sono afflitte le palme piccole, senza dimenticare l’importanza della cura del verde urbano, com’è stato purtroppo dimostrato dai recenti tragici fatti di cronaca, causati dalla caduta di piante in spazi pubblici. Inoltre, Corzetto ricorderà il coinvolgimento degli studenti dell’Istituto Marsano nella riqualificazione di alcune aree verdi cittadine e citerà “La saggezza delle foglie secche”, il suo libro edito da Erga. Infine, per sottolineare l’interconnessione biologica fra mondo vegetale e mondo animale, sarà Valentina Bove a descrivere il ruolo degli apiari urbani, annunciando l’imminente inaugurazione di una nuova colonia di arnie a Bolzaneto. Come quella già esistente a Struppa, sarà visitata da centinaia di bambini, pronti a imparare che non potrebbero mangiare un frutto se un’ape non avesse impollinato un fiore.

