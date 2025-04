Avegno: conferimento punti di raccolta differenziata e degrado

Da Margherita Ceravolo, Paolo Pinna, Alessandro Croce, Gruppo consiliare “Per Avegno Le persone contano”

Non è un quadro di Caravaggio, nonostante sullo sfondo oggetti all’apparenza inanimati, rientrano in una visione futura del genere pittorico della natura morta.

Purtroppo, occorre fare delle analogie, specialmente quando gli effetti collaterali di un sistema, provocano degrado e devastazione in ciò che ci circonda.

Occorre ricordare che non solo la plastica dispersa nell’ambiente con il passare del tempo rilascia nel suolo, nell’aria, falde acquifere e nel mare, particelle, polimeri, fenoli, dannosi per qualsiasi essere vivente.

» leggi tutto su www.levantenews.it