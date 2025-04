Bucci incontra gli Industriali: “Stiamo mettendo a punto una strategia per il futuro. Molto vicini alla nomina del presidente dell’Adsp”

“È stato un bellissimo incontro con tutto il board della Confindustria spezzina. Abbiamo parlato soprattutto della visione del futuro: abbiamo bisogno di mettere a punto una strategia e gli imprenditori hanno chiesto che ci sia il coinvolgimento di Confindustria. È stato veramente un momento di costruzione per cercare di arrivare a un obiettivo finale che è quello di costruire una ricaduta economica e occupazionale sul territorio e di far sì che il territorio diventi sempre più importante a livello italiano e internazionale”. Lo ha dichiarato alla stampa spezzina il presidente della Regione Marco Bucci al termine dell’incontro che si era svolto poco prima con i rappresentanti degli Industriali della provincia con i quali si era dato appuntamento nella sede di Via Roccatagliata Ceccardi dopo aver effettuato alcuni sopralluoghi in quel di Sarzana nel corso della mattinata.

Affiancat dal presidente provinciale di Confindustria, Mario Gerini, il presidente ligure ha proseguito: “Qui ci sono realtà che sono veramente uniche, come la cantieristica nautica, ma anche il comparto portuale, la metalmeccanica, la meccanica di precisione e l’alta tecnologia. E non dimentichiamo Leonardo e Fincantieri che stanno facendo un grandissimo lavoro in espansione. Il territorio spezzino dispone peraltro di numerose aree da riconvertire e destinare a nuove attività produttive. Anche i dati demografici sono in crescita ed è importante ampliare l’offerta di lavoro per attrarre i giovani. I segnali positivi vanno incanalati in un’unica direzione, quella dello sviluppo, in sinergia con Confindustria e con il coinvolgimento attivo delle sigle sindacali. Per centrare gli obiettivi – ha aggiunto Bucci – dobbiamo mettere sul tavolo mezzi concreti, a partire dalle infrastrutture e dai collegamenti intermodali. Ma, prima di tutto, è necessario capire dove si vuole andare: il confronto resta il punto di partenza. Dopo Confindustria parleremo anche con la componente sindacale, ovviamente, perché tutti devono poter dire la propria e da qui prenderemo le decisioni e andiamo avanti, guardando a un orizzonte di investimenti che arriva sino a 15 anni”.

