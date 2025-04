Bunkeraggio Gnl, firmato il nuovo regolamento al convengo della Capitaneria di Porto sui nuovi combustibili

Genova. Alla presenza del Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, On. Edoardo RIXI, dei rappresentanti delle istituzioni, del cluster marittimo portuale e nazionale, delle comunità locali e della scuola, si è tenuto oggi, presso la Sala “7 Maggio” della Capitaneria di porto di Genova, il convegno “I nuovi combustibili marini sostenibili – Decarbonize Shipping”, un tema di particolare rilevanza ed attualità per l’intero settore marittimo, legato alla transizione ecologica delle navi e dei porti.

Il convegno partendo dall’analisi del contesto marittimo, dal porto di Genova al quadro nazionale, ha preso in considerazione da un lato le esigenze dell’armamento, legate alla normativa europea sull’emissione dei gas serra, dall’altro la sussistenza dei fattori abilitanti che rendono possibile, o possono comunque accelerare, l’adozione di carburanti alternativi a basso impatto come il GNL ed in prospettiva come il metanolo, l’ammoniaca, l’idrogeno ed i biocarburanti net zero.

