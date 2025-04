Comunali, la proposta di Piciocchi: “Trattenere a Genova parte dell’Iva generata dal porto”

Genova. Trattenere sotto la Lanterna una parte dell’Iva generata dal porto. A rilanciare la proposta è Pietro Piciocchi, vicesindaco reggente e candidato sindaco del centrodestra, a margine del convegno su investimenti, finanza e fisco organizzato dalla Lega a Palazzo della Meridiana col sottosegretario al Mef Federico Freni e gli amministratori delegati di alcune delle maggiori società a partecipazione pubblica italiane.

“Oggi il porto genera fatturati e gettiti importantissimi e di questo tributo alla città non resta praticamente nulla – spiega Piciocchi -. Credo che occorra varare una nuova stagione della finanza locale: oggi siamo in un ambiente in cui sono cari i temi del federalismo e dell’autonomia e io voglio rilanciare esattamente su questi temi. I Comuni in Italia soffrono molto, anche noi continuiamo ad essere in rimessa dal punto di vista delle risorse del nostro bilancio. Nel 2001 la costituzione finanziaria dell’Italia è stata cambiata, oggi noi non abbiamo forme di compartecipazione ai gettiti dei tributi dello Stato che vengono prodotti sul territorio e che quindi è giusto che ritornino in parte ai territori. Siamo molto penalizzati nel riparto delle risorse”.

