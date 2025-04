Comunali, Maresca (Fdi): “Salis assomiglia molto all’ex sindaco Doria”

Non a caso sono due persone senza la benché minima esperienza di amministrazione alle spalle e anche il carattere mi sembra lo stesso”.

Maresca si sofferma sulla campagna effettuata dalla Salis fino adesso. “Sinceramente da una sportiva mi aspettavo più grinta e un programma vero, ma il partito dei no le ha detto di nascondersi ed è già stata bloccata su molte cose come la gronda e la gratuità sui mezzi pubblici”.

Maresca ritiene che il pericolo per Genova sia una retromarcia completa su tutto: “Sappiamo che se vincesse la Sinistra tutti gli investimenti che abbiamo messo in campo che dovranno realizzarsi anche nei prossimi anni si bloccheranno e allora non si parlerà più di Skymetro o funivia ma si resterà bloccati nel traffico a suonare il clacson dell’auto creando problemi per tutti i quartieri. Noi non vogliamo questo, infatti i Genovesi sceglieranno Piciocchi e la novità della Salis nel giro di due settimana non avrà più alcun effetto sulle persone”.