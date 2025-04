Comunali, Sara Tassara lancia la sua corsa a Palazzo Tursi: “Le battaglie di Sestri e Cornigliano nel cuore della città”

Genova. Dal difesa del territorio e della comunità di Sestri Ponente e Cornigliano, alle battaglie per tutta la città, partendo sempre dalle persone e dai lori bisogni. Questo in sintesi l’impegno programmatico di Sara Tassara, consigliera uscente per la lista RossoVerde del Municipio VI Medio Ponente oggi candidata per il Consiglio comunale nella lista civica Silvia Salis Sindaca.

“Fare politica per me significa stare in mezzo alle persone in ascolto – spiega Tassara – i problemi dei cittadini vanno capiti e vissuti, stando nei territori, nelle piazze e nelle strade e non dietro alle scrivanie e negli uffici“. Un’idea di politica che si è tradotta nel suo percorso municipale, iniziato nel 2017 e poi riconfermato nel 2022, prima con Linea Condivisa, poi nella lista RossoVerde: “Una scelta che mi ha permesso di rimanere slegata dalle logiche di partito con maggiore libertà d’azione”.

