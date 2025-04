Confartigianato, Ilaria Cavo cioccolataia per un giorno: “Sapere da tramandare”

Genova. Ilaria Cavo alla prova in “Un giorno da artigiano”: la candidata vice sindaca di Genova del centrodestra si è messa alla prova nella cioccolateria Viganotti. L’iniziativa ha come scopo quella di far conoscere da vicino le realtà artigiane a istituzioni e politici.

La candidata, guidata da Eugenio Boccardo, ha realizzato delle uova di cioccolato.”Esco da questa bottega artigiana, anche questa volta, con un bagaglio di esperienza e conoscenza in più.” Ha dichiarato la candidata Ilaria Cavo “Ho scoperto, in questo caso, l’arte del comporre dal cioccolato fuso un uovo di Pasqua che arriva sul bancone, ovvero l’arte della cura del dettaglio, della pazienza, del saper aspettare”.

