Cornigliano e Venezia, ritornano a Genova le dieci vedute settecentensche per villa Durazzo Bombrini

Genova. Dieci vedute veneziane commissionate dal Marchese Durazzo, nel 1745, per Villa Bombrini in Cornigliano ed oggi conservate presso il prestigioso Museo Langmatt, Sidney and Jenny Brown Foundation, in Svizzera, torneranno nella propria originale dimora mediante altrettante accurate riproduzioni, grazie alla collaborazione tra ASCOVIL e Società Per Cornigliano. L’eccezionale ritrovamento, rimasto per qualche tempo riservato, sarà presentato al pubblico genovese il 23 aprile prossimo alle ore 17.30, presso Villa Bombrini. Le riproduzioni dei dipinti saranno inoltre visibili, il 26 e 27 aprile prossimi, in occasione dell’apertura di Villa Durazzo Bombrini, per le visite guidate, in occasione dei Rolli Days.

