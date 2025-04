Dopo l’inaugurazione della palestra l’iter della nuova scuola proseguirà con la demolizione delle Carducci in estate

“Dopo questa inaugurazione resta da fare un altro pezzo di lavoro: dobbiamo trovare i finanziamenti, approvare il progetto e avviare il secondo step. Lo faremo, con la consapevolezza che quando le cose vengono fatte bene i risultati si vedono”. Così il presidente della Regione Liguria Marco Bucci in occasione dell’inaugurazione della nuova palestra del plesso sarzanese, in merito al secondo lotto dei lavori stralciato l’estate scorsa. L’intervento prevede infatti la demolizione delle vecchie Carducci e la ricostruzione con la realizzazione di spazi ad uso comunale, dove avrà sede il Coc di Sarzana.

Lotto di completamento che, come affermato dalla Rup Teodora Buzzanca, proseguirà con la demolizione della vecchia struttura in estate, con il riutilizzo dei detriti per il completamento delle sistemazioni esterne in attesa che l’iter prosegue anche sotto il profilo burocratico.

