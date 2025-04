Frana a Finale, la minoranza: “Danno all’immagine turistica e colpo di grazia ad una viabilità già sotto stress”

Finale Ligure. “Una notizia che rappresenta un duro colpo per l’economia del nostro territorio, un duro colpo all’ immagine turistica ed un enorme disagio per potenziali turisti e residenti. Le spese più importanti le faranno Varigotti e le attività del Porto di Capo San Donato. Ma non solo. Difficile dare un giudizio tecnico su quanto sta accadendo, presumiamo che le motivazioni possano essere diverse; non siamo noi titolati a darne ulteriori”. Lo scrive, in una nota, il gruppo consiliare di minoranza “Impegno per Finale”.

“Certamente le domande che oggi molti finalesi (e non solo) si stanno ponendo sono innumerevoli: non si poteva intervenire insieme pubblico/privato per un lavoro fatto in sinergia sui due fronti? Scavare sotto un muro non crea un problema per lo stesso muro? Riusciamo a creare un by pass invadendo parzialmente la rampa di ingresso al Porto e permettere un passaggio alternato oltre ad una sicurezza per chi dovrà lavorare? Riusciamo a velocizzare l’intervento della provincia su strada per Manie per cercare di togliere un semaforo fisso da mesi? Concertiamo con autostrade spa sospensione cantieri e pedaggio? – si domandano -. Siamo certi (vogliamo sperarlo) che siano le stesse domande che si pone l’Amministrazione in questo momento, ma forse erano da porsi 2 mesi fa, quando si iniziò il cantiere. Purtroppo la tempesta perfetta”.

